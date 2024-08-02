Дмитрий Миляев проконтролировал строительство путепровода в Узловой

Фото Алексея Пирязева.

Проехать по долгожданному путепроводу узловчане смогут в сентябре следующего года. Ранее из-за пересекающих дорогу железнодорожных путей попасть из одного района в другой было очень непросто: водители подолгу стояли на ж/д переездах.

Уже сейчас жители города имеют возможность самостоятельно проконтролировать ход работ, не выходя из дома: камеры транслируют видео с места событий онлайн. Стоимость сооружения – 963,5 млн рублей.

Врио губернатора Тульской области подчеркнул ключевое значение путепровода для логистики Узловой и городов-соседей.

– Путепровод – мечта многих поколений узловчан. Сегодня мы говорим о агломерации района: это въезд со стороны Новомосковска, Донского, связь с Богородицком. Это не только комфорт людей, но и экономическое развитие нашего района, – подтвердил глава администрации Узловского района Николай Терехов.

Также здесь возводят надземный переход. Благодаря ему пешеходы смогут безопасно и быстро пересекать железнодорожные пути. На него выделено около 172 млн рублей.