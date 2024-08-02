  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле Упа поднялась почти на метр и затопила набережную: фоторепортаж - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 1 - MySlo.ru
  5. В Туле Упа поднялась почти на метр и затопила набережную: фоторепортаж - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 1 - MySlo.ru
  6. В Туле Упа поднялась почти на метр и затопила набережную: фоторепортаж - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 1 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Миляев проконтролировал строительство путепровода в Узловой
Фото Алексея Пирязева.

Дмитрий Миляев проконтролировал строительство путепровода в Узловой

1 августа в рамках рабочего визита в Узловский район Дмитрий Миляев осмотрел строящийся путепровод.

Проехать по долгожданному путепроводу узловчане смогут в сентябре следующего года. Ранее из-за пересекающих дорогу железнодорожных путей попасть из одного района в другой было очень непросто: водители подолгу стояли на ж/д переездах.

Уже сейчас жители города имеют возможность самостоятельно проконтролировать ход работ, не выходя из дома: камеры транслируют видео с места событий онлайн. Стоимость сооружения – 963,5 млн рублей.

Врио губернатора Тульской области подчеркнул ключевое значение путепровода для логистики Узловой и городов-соседей.

– Путепровод – мечта многих поколений узловчан. Сегодня мы говорим о агломерации района: это въезд со стороны Новомосковска, Донского, связь с Богородицком. Это не только комфорт людей, но и экономическое развитие нашего района, – подтвердил глава администрации Узловского района Николай Терехов.

Также здесь возводят надземный переход. Благодаря ему пешеходы смогут безопасно и быстро пересекать железнодорожные пути. На него выделено около 172 млн рублей.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 10:45 0
Другие статьи по темам
Событие
ремонт путепровода
Люди
Дмитрий МиляевНиколай Терехов
Место
ТулаТульская областьУзловаяУзловская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Плавске комбайнер скончался от удара током во время полевых работ
В Плавске комбайнер скончался от удара током во время полевых работ
В Туле ЕГЭ чаще одобряют родители, довольные баллами детей
В Туле ЕГЭ чаще одобряют родители, довольные баллами детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.