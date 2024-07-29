Дмитрий Миляев поручил чиновникам проконтролировать состояние въездных стел и контейнерных площадок

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

А также привести в порядок все воинские захоронения и памятные объекты в регионе.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев на оперативном совещании 29 июля обратил внимание глав администраций на неудовлетворительное состояние некоторых въездных стел на границах районов, а также контейнерных площадок вдоль региональных дорог. Глава региона поручил им взять эти вопросы на контроль.

Глава администрации города Тулы Илья Беспалов рассказал, что в Скуратовском запланирован ремонт проезжей части, прилегающей к физкультурно-оздоровительному центру — улицы Грибоедова, Маяковского и Жуковского. Там обустроят тротуар, парковки, два пешеходных перехода. До 1 сентября МКП «Тулагорсвет» установит девять опор освещения и светильники. В порядок приведут две остановки в поселке Западный.

— Также был проведен ремонт козырьков, входных групп, лестничного марша в домах № 42, 46 и 48 по ул. Маяковского в поселке 2-й Западный. К началу нового учебного года будет завершен капитальный ремонт начальной школы «ЦО № 26», — отметил чиновник.

По вопросу переселения граждан из аварийного жилья Илья Беспалов сообщил, что в новую федеральную программу войдет 66 домов поселка Скуратовский.

Глава администрации Тепло-Огаревского района Роман Попов доложил, что по обращению жителей, в Нарышкинской школе устранили протечку кровли, а в следующем году кровлю капитально отремонтируют. До 1 октября выполнят ремонт кровли в Нарышкинском сельском доме культуры, который расположен в поселке Механизаторов. До 1 сентября в этом поселке на улице Новой установят наружное освещение. Также готовятся сметы для ремонта воинских захоронений в районе.

Дмитрий Миляев отметил, что к 80-летию Победы все воинские захоронения и памятные объекты в регионе должны быть находиться в надлежащем состоянии. Он поручил министерству по региональной безопасности ускорить подготовку перечня воинских захоронений и памятных мест, которые требуют ремонта.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что в 2025 году по целевой субсидии для администрации Тепло-Огаревского района приобретут комбинированную дорожную машину. В течение двух лет отремонтируют дорогу через реку Мутная на автодороге «Киреевск-Теплое». Дмитрий Миляев поручил ускорить подготовку проектно-сметной документации и держать на постоянном контроле состояние моста.

В следующем году на участке дороги в поселках Нарышкино, Цыгановка, Подлесное установят наружное освещение. До 20 сентября выполнят ямочный ремонт дороги возле деревни Стрешнево.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Олег Дючков рассказал, что совместно с министерством финансов был проработан вопрос ремонта и замены сетей водоснабжения в Тепло-Огаревском районе. Водопровод отремонтируют в этом году на средства из резервного фонда. Замена трех участков сетей включена в программу «Чистая вода Тульской области» на 2025 год.

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев доложил, что в следующем году в Тепло-Огаревском районе планируется начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на федеральные средства. Место для него в центре поселка Теплое выбрали сами жители. Проект на 2200 кв. м с универсальным игровым и тренажерным залами, а также залом для хореографии будет разработан до конца 2024 года.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что для фольклорного коллектива «Горница» Теплинского Дома культуры в этом году закупят сценические костюмы и концертный двухголосный баян «Тула». Для этого району предоставят субсидию в размере порядка 637 тысяч рублей.