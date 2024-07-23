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Туляков обвиняют в подделке документов по расчистке реки Шиворонь: дело направлено в суд

Туляков обвиняют в подделке документов по расчистке реки Шиворонь: дело направлено в суд

Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

Вторым отделом по особо важным делам регионального СУ СКР завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере.

Следствием установлено, что с 2021 по 2022 год руководитель одной из коммерческих организаций заключил контракт на расчистку реки Шиворонь в Узловском и Киреевском районах с региональным Министерством природных ресурсов и экологии. Обвиняемый вместе с одним из своих сотрудников изготовил и предоставил документы, содержащие заведомо ложные сведения об объемах фактически выполненных подрядчиком работ. Мужчина причинил ущерб министерству на сумму свыше 3,5 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела руководитель фирмы добровольно погасил имеющийся перед министерством природных ресурсов и экологии Тульской области ущерб в полном объеме.

Уголовное дело в отношении двух мужчин направлено в суд для рассмотрения по существу.

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уголовное делоШивороньрасчистка рекимошенничество

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