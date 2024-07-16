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В Тульской области установят новые камеры контроля: на них потратят 25 млн рублей

В Тульской области установят новые камеры контроля: на них потратят 25 млн рублей

Myslo публикует список адресов.

В Тульской области планируют установить новые камеры видеонаблюдения. Соответствующий аукцион на закупку устройств опубликован на сайте Госзакупок. На оказание услуг администрация Тулы заложила 24,9 млн рублей. 

В условиях контракта прописано, что поставщик должен установить все камеры до 23 декабря 2024 года. Работать они начнут с 1 января 2025 года. В обязанности поставщика услуги входит монтаж, настройка и ввод оборудования в эксплуатацию.

Кроме того, поставщик должен разработать удобную программу, по которой можно будет следить за работой всех установленных камер. 

Так, 65 новых камер установят по адресам:

 

  • д. Старое Басово, 142,
  • д. Кишкино, 62,
  • д. Крутое, 54,
  • д. Малевка, ул. Шоссейная, 20,
  • д. Нижние Присады, 224,
  • с. Осиновая Гора, 117,
  • с. Осиновая Гора, 209,
  • пос. Угольный, ул. Кирпичная, 1,
  • пос. Ильинка, ул. Дачная, 3,
  • пос. Ильинка, пер. Луговой, 1,
  • д. Петелино, 101-а,
  • пос. Петелино, Парковая улица, 4-а,
  • пос. Петелино, ул. Парковая, 15,
  • пос. Петелино, ул. 1-я Лесная, 2,
  • пос. Петелино, ул. Школьная, 25,
  • пос. Прилепы, ул. Буденного, 18-а,
  • с. Лутовиново, 15-д,
  • д. Старое Басово, 125-а,
  • пос. Победа, ул. Комсомольская, 7,
  • пос. Горняк, ул. Киреевская, 12,
  • ул. Тульского Рабочего полка, 38,
  • г. Тула, ул. Тульского рабочего полка, 74,
  • г. Тула, ул. Тульского рабочего полка, 84,
  • г. Тула, ул. З. Космодемьянской, 8,
  • г. Тула, ул. Вересаева, 118,
  • г. Тула, ул. Ленина, 9,
  • г. Тула, ул. Коминтерна/Павшинский пер.,
  • 4-й Дачный проезд, 8,
  • 2-й Комарский проезд, 3,
  • д. Медвенка, 4-й Богородицкий проезд, 2,
  • п. Молодежный, ул. Дорожная улица, 1-а,
  • п. Торхово, ул. Молодежная напротив д. № 1,
  • д. Медвенка, 22,
  • Д. Сине-Тулица, 2,
  • п. Шатск, пересечение ул. Комсомольская/Полевая,
  • ул. Комарская, 21,
  • 1-я Криволученская, 34,
  • 2-я Криволученская улица, 18,
  • с. Маслово, ул. Ландышевая, 1-а,
  • г. Тула, ул. Ханинский проезд, 11/3,
  • г. Тула, 8-й Лихвинский проезд, 1,
  • п. Новая Мыза, Шоссейная,1,
  • п. Новая Мыза, Шоссейная, 4,
  • п. Петровский, Тульский проезд, 2-а,
  • п. Петровский, Центральная, 32,
  • п. Рассвет, 146,
  • д. Хопилово, ул. Гнутская, 14-а,
  • д. Харино, Школьная улица, 1-а,
  • п. Плеханово, ул. Комсомольская (гаражи),
  • с. Хрущево, ул. Маяковского, 86,
  • с. Хрущево, ул. Центральная, 123-а,
  • с. Хрущево, ул. Жигаловка, 14,
  • с. Хрущево, ул. Новый Путь, 57,
  • п. Барсуки, ул. Октябрьская, 49/1,
  • г. Тула, п. Ленинский, ул. Совхозная, 13,
  • п. Барсуки, ул. Советская, 1,
  • п. Ленинский, ул. Северная, 1,
  • п. Обидимо, пер. Шахтерский,
  • с. Архангельское, ул. Центральная, 4,
  • д. Скобелево, ул. Хомяковская, 7,
  • п. Рождественский, ул. Строителей, 7,
  • с. Архангельское, ул. Центральная, 13,
  • ул. Архангельская, 6-а,
  • Промышленный проезд, 24,
  • п. Горелки, 4-й Чистый проезд.
     

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