В Тульской области установят новые камеры контроля: на них потратят 25 млн рублей

В Тульской области планируют установить новые камеры видеонаблюдения. Соответствующий аукцион на закупку устройств опубликован на сайте Госзакупок. На оказание услуг администрация Тулы заложила 24,9 млн рублей.

В условиях контракта прописано, что поставщик должен установить все камеры до 23 декабря 2024 года. Работать они начнут с 1 января 2025 года. В обязанности поставщика услуги входит монтаж, настройка и ввод оборудования в эксплуатацию.

Кроме того, поставщик должен разработать удобную программу, по которой можно будет следить за работой всех установленных камер.

Так, 65 новых камер установят по адресам: