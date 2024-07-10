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Как ведут свои соцсети главы городов Тульской области – обзор Myslo 2.0
Фото со страниц в соцсетях.

Как ведут свои соцсети главы городов Тульской области – обзор Myslo 2.0

Подписались на главу администрации и мэра Тулы, а еще — на руководителей крупных городов региона.

Редакция Myslo продолжает делать обзор на социальные сети тульских чиновников. Сегодня, 10 июля, речь пойдет про глав администраций и мэров сразу нескольких крупных городов.

Ольга Слюсарева, глава города Тулы

слюсрева.jpg

Активный пользователь соцсети «ВКонтакте». У Ольги 1750 друзей и 152 подписки на разные тульские сообщества. На странице много постов с различных мероприятий, правда, иногда встречаются и личные фотографии. Страницы в телеграм-канале нет. 

 

Илья Беспалов, глава администрации города Тулы

бесплаов.jpg

У чиновника 8333 друга в соцсети «ВКонтакте», 100 подарков и целых 73 видео из администрации Тулы. Все посты выглядят как репосты сообщений из той же администрации. Личных фотографий нет — рабочий человек. 

В телеграм-канале 661 подписчик. Посты такие же, как и в «ВК». 

 

Алексей Платонов, глава города Новомосковска

Страниц в соцсетях не нашли.

 

Руслан Бутов, глава администрации города Новомосковска

Бутов.jpg

Страница в соцсети «ВКонтакте» яркая, живая. Много личных и рабочих фото. Видимо, Бутов у жителей города нарасхват — целых 13,6 тысячи подписчиков. Следит Руслан Владимирович только за городским садом им. 30-летия ВЛКСМ, а вот за Русланом следит Александр Бибиков, министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений. 

бутовв.jpg

Есть и открытый телеграм-канал — 1001 подписчик. У жителей есть возможность оставлять реакции и обратную связь. Это мы одобряем!

 

Эдуард Эксаренко, глава города Алексина

Соцсети не ведет. Страниц не нашли. 

 

Павел Федоров, глава администрации города Алексина

федоров.jpg

На первый взгляд, страница в «ВК» яркая. Все фотографии с рабочих мероприятий. 32 подписки и 3573 друга у Федорова в друзьях. Чиновник следит за председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, народным бюджетом и разными администрациями.

В его телеграм-канале 301 подписчик, много репостов со страниц врио губернатора Дмитрия Миляева и других тульских сообществ. Комментарии оставлять нельзя, только ставить реакции в виде «огонечков».

 

Елена Александрова, глава города Донского

Соцсетей не нашли. 

 

Сергей Кулик, глава администрации города Донского

Страница в «ВК» живая, можно даже сказать, «теплая». Много фотографий с рабочих встреч с жителями города. В друзьях 9517 человек, а следит Кулик за главой Невинномысска и ЦУРом Тульской области.

куликкк.jpg

В телеграм-канале 203 подписчика. Страница открыта для комментирования и реакций. Однако посты больше напоминают новости администрации. 

 

Елена Рыбальченко, глава города Щекино

рыбальчинкоко.jpg

У Елены 879 друзей и 29 подписок на различные тульские сообщества в «ВК». Страница яркая, но не живая. Все посты посвящены выездным мероприятиям, личных фото нет. Телеграм-канала нет. 


Александр Гамбург, глава администрации города Щекино

гамбург.jpg

Активный пользователь соцсети «ВКонтакте». В друзьях 7996 человек, много ярких фотографий. Александр подписан на разные тульские комитеты и администрацию Щекинского района. 

пиапираип.jpg

В телеграм-канале у Александра 959 подписчиков. На странице открыта возможность комментирования постов. Можно ставить «огонечки». 

 

Андрей Апарин, глава города Ефремова

Страницу в «ВК» практически не ведет. Всего 19 друзей и пара постов на стене. Из фотографий — только личное фото. Ожидаемо, что и телеграм-канала нет. 


Сергей Балтабаев, глава администрации города Ефремова

Страница в «ВК» живая, много личных фото. В друзьях у Сергея 9945 человек. Чиновник следит за различными тульскими сообществами и пока еще губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

ртспт пттр.jpg

Телеграм-канал есть. В нем целых 1113 подписчиков. Есть возможность ставить «огонечки», а вот комментарии закрыты. 

Похоже, городские чиновники ведут соцсети все же лучше тульских министров. Страницы яркие, есть Telegram и обратная связь с жителями. Напомним, накануне, 9 июля, Myslo делал обзор соцсетей тульских министров. Что из этого получилось — можно посмотреть по ссылке

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Автор:
сегодня, в 16:00 +1
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