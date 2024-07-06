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Сапборды, северная ходьба и плавание: в Кондуках стартовал масштабный спортивный фестиваль
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Сапборды, северная ходьба и плавание: в Кондуках стартовал масштабный спортивный фестиваль

6 июля на старт фестиваля «Кондуки Спорт Фест 2024» вышли 400 участников из регионов России.

В программе фестиваля: северная ходьба 3 км, плавание на открытой воде 750 и 1500 м, гонки на сапбордах на 750 м и 3 км, детские забеги 500 и 1200 м, тренировки по пилатесу, мастер-класс по восстановлению после физических нагрузок и многое другое.

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На площадке фестиваля прошла ярмарка участников проекта «Сделано в Тульской области». Предприниматели предложили чаи, пряники и белевскую пастилу. Также был представлен арт-объект – песчаная скульптура самовара.

Мероприятие организовано при содействии региональных министерства спорта и Центра поддержки предпринимательства, а также администрации Узловского района.

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Место
Тульская область
 

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