Сапборды, северная ходьба и плавание: в Кондуках стартовал масштабный спортивный фестиваль

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В программе фестиваля: северная ходьба 3 км, плавание на открытой воде 750 и 1500 м, гонки на сапбордах на 750 м и 3 км, детские забеги 500 и 1200 м, тренировки по пилатесу, мастер-класс по восстановлению после физических нагрузок и многое другое.

На площадке фестиваля прошла ярмарка участников проекта «Сделано в Тульской области». Предприниматели предложили чаи, пряники и белевскую пастилу. Также был представлен арт-объект – песчаная скульптура самовара.

Мероприятие организовано при содействии региональных министерства спорта и Центра поддержки предпринимательства, а также администрации Узловского района.