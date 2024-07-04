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Житель Кимовска избил пьяного мужчину у ТЦ: потерпевший умер в больнице на следующий день

Житель Кимовска избил пьяного мужчину у ТЦ: потерпевший умер в больнице на следующий день

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

29-летний житель Кимовска обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По информации Myslo, 29 июня обвиняемый находился вместе с товарищем у торгового центра «Талисман». В какой-то момент к ним подошёл нетрезвый 40-летний мужчина и устроил конфликт: толкнул приятеля обвиняемого так, что тот упал с лавочки.

В ответ на это обвиняемый избил оппонента. От полученных травм тот скончался в больнице на следующий день. Обвиняемого задержали, расследование уголовного дела продолжается. 

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