В Тульской области родилась девочка-богатырь весом 5200 граммов

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В Тульской области за полгода родилось 4211 малышей. Так, в Новомосковском роддоме появилось на свет 118 новорожденных, в роддоме Ефремова — 42.

Основная доля родов пришлась на Тульский перинатальный центр. Здесь за первые шесть месяцев текущего года родилось более 4000 детей: 2197 мальчиков, 1854 девочки, в том числе 40 двоен. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Самым маленьким новорожденным стала девочка, которая родилась весом 550 г, ростом 29 см.

Самый крупный малыш — девочка, родилась весом 5200 г и ростом 60 см.

Новым направлением в этом году в работе перинатального центра стала работа по диспансеризации репродуктивного здоровья населения. В этих целях на базе филиала № 1 — женской консультации на Пушкинской организован кабинет диспансеризации. Здесь проводится второй этап диспансеризации по репродуктивному здоровью: лабораторные исследования, УЗИ органов малого таза и молочных желез, повторный осмотр акушером-гинекологом. Обследованию подлежат пациентки с 18 до 49 лет, прошедшие первый этап по месту жительства и имеющие показания для проведения второго этапа.

Продолжает свою работу ситуационный центр. Областные специалисты оперативно отслеживают качество ведения беременных с патологиями в любом населенном пункте региона благодаря современным информационным решениям. Еженедельно врачи перинатального центра выезжают в районы для осмотра и консультации женщин, которым требуется особое наблюдение. За полгода было осмотрено 498 таких пациенток.