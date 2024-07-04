  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Новости по тегу: выбор - страница 30 - MySlo.ru
  4. Новости по тегу: выбор - страница 30 - MySlo.ru
  5. Новости по тегу: выбор - страница 30 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области родилась девочка-богатырь весом 5200 граммов
Изображение от pikisuperstar на Freepik.

В Тульской области родилась девочка-богатырь весом 5200 граммов

Она стала самым крупным новорожденным за полгода.

В Тульской области за полгода родилось 4211 малышей. Так, в Новомосковском роддоме появилось на свет 118 новорожденных, в роддоме Ефремова — 42. 

Основная доля родов пришлась на Тульский перинатальный центр. Здесь за первые шесть месяцев текущего года родилось более 4000 детей: 2197 мальчиков, 1854 девочки, в том числе 40 двоен. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. 

Самым маленьким новорожденным стала девочка, которая родилась весом 550 г, ростом 29 см.

Самый крупный малыш — девочка, родилась весом 5200 г и ростом 60 см.

Новым направлением в этом году в работе перинатального центра стала работа по диспансеризации репродуктивного здоровья населения. В этих целях на базе филиала № 1 — женской консультации на Пушкинской организован кабинет диспансеризации. Здесь проводится второй этап диспансеризации по репродуктивному здоровью: лабораторные исследования, УЗИ органов малого таза и молочных желез, повторный осмотр акушером-гинекологом. Обследованию подлежат пациентки с 18 до 49 лет, прошедшие первый этап по месту жительства и имеющие показания для проведения второго этапа.

Продолжает свою работу ситуационный центр. Областные специалисты оперативно отслеживают качество ведения беременных с патологиями в любом населенном пункте региона благодаря современным информационным решениям. Еженедельно врачи перинатального центра выезжают в районы для осмотра и консультации женщин, которым требуется особое наблюдение. За полгода было осмотрено 498 таких пациенток.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:46 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ребенок-богатырь

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области пропала 78-летняя Галина Тюрина
В Тульской области пропала 78-летняя Галина Тюрина
Житель Кимовска избил пьяного мужчину у ТЦ: потерпевший умер в больнице на следующий день
Житель Кимовска избил пьяного мужчину у ТЦ: потерпевший умер в больнице на следующий день
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.