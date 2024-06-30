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В Тульской области пожаловались на нападение мигрантов на несовершеннолетнюю девушку

В Тульской области пожаловались на нападение мигрантов на несовершеннолетнюю девушку

Прокуратура Тульской области: по предварительной проверке информация не подтвердилась.

Ефремовской межрайонной прокуратурой организованна проверка информации, размещенной в группе «Подслушано Ефремов» социальной сети «ВКонтакте», содержащей подпись «Почему в нашем городе такие равнодушные люди? Вчера вечером около 20.00 в районе большого Магнита и мойки произошёл инцидент, а именно избиение несовершеннолетней девочки…». 

В публикации анонимный пользователь рассказал, что на девочку набросились подростки «неизвестной национальности». Причиной, как пишет пользователь, стало «замечание на распускание рук молодых парней в сторону этой девушки».

— На просьбу помощи другой девочки взрослые прохожие равнодушно проходили мимо, никто не попытался их разнять. Просто удивляемся, какие у нас бездушные и черствые люди. Никто из них не пришел на помощь девушке, не вызвал полицию, — пишет аноним.

К проверке привлекли органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам предварительных проверочных мероприятий сообщение об избиении ребенка целой группой лиц неопределенной национальности не нашло подтверждение. 

— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, участвующих в конфликте. После чего на них будут запрошены характеризующие материалы. По результатам проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных органов и учреждений, исполнению родителями обязанностей по воспитанию детей. Прокуроры примут исчерпывающий комплекс мер реагирования, — отметили в пресс-службе ведомства.

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прокуратура Тульской областиЕфремов

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