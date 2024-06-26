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Житель Новомосковска пытался сжечь свою знакомую вместе с её квартирой
Фото из архива Myslo

Житель Новомосковска пытался сжечь свою знакомую вместе с её квартирой

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство общеопасным способом.

Новомосковские следователи СУ СК России по Тульской области расследуют уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. В ночь с 10 на 11 июня мужчина бросил на балкон квартиры своей знакомой подожженную ёмкость с бензином. Таким образом он хотел расправиться с хозяйкой жилища, с которой ранее поссорился.

В квартире возник пожар, но бдительные соседи вовремя вызвали сотрудников экстренных служб, которые быстро потушили огонь. Поджигателю предъявлено обвинение в покушении на убийство общеопасным способом, он заключён под стражу. Ведётся следствие.

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Фотограф:
сегодня, в 21:21 0
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покушение на убийствоуголовное делопреступлениеСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьНовомосковск

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