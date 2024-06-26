Житель Новомосковска пытался сжечь свою знакомую вместе с её квартирой

Фото из архива Myslo

Новомосковские следователи СУ СК России по Тульской области расследуют уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. В ночь с 10 на 11 июня мужчина бросил на балкон квартиры своей знакомой подожженную ёмкость с бензином. Таким образом он хотел расправиться с хозяйкой жилища, с которой ранее поссорился.

В квартире возник пожар, но бдительные соседи вовремя вызвали сотрудников экстренных служб, которые быстро потушили огонь. Поджигателю предъявлено обвинение в покушении на убийство общеопасным способом, он заключён под стражу. Ведётся следствие.