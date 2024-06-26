Подрядчик отправил в узловскую котельную некачественные трубы и угодил в «чёрный список»

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Комиссия тульского УФАС включила фирму в реестр недобросовестных поставщиков. Суд поддержал это решение.

В тульское Управление ФАС России поступило обращение от администрации Узловского района. Чиновники пожаловались на недобросовестного поставщика из Челябинска, который согласился за 667500 рублей поставить трубную часть подогревателя в одну из котельных райцентра.

Требуемый товар оказался некачественным. Поставщик, признав свою ошибку, обещал заменить оборудование, но нарушил свои обещания. Из-за этого комиссия тульского УФАС России включила фирму в реестр недобросовестных поставщиков.

Попытки обжаловать это решение успехом не увенчались – Арбитражный суд Тульской области посчитал решение надзорного органа законным и обоснованным.