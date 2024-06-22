Под Тулой в ДТП с фурой погиб человек, трое пострадали

22 июня по предварительной информации в 5.35 на 172-м километре автодороги М2-Крым произошло столкновение двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, трое получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается соответствующая медицинская помощь. Сотрудниками ГАИ принимаются меры по установлению обстоятельств ДТП