Туляки присоединились к патриотической акции «Огненные картины войны». Фоторепортаж

Фото и видео Дмитрия Чербы.

В канун Дня памяти и скорби, вечером 21 июня в Туле прошла акция «Огненные картины войны», которая проводится по всей стране. Масштабные огненные картины связаны общей темой трагедии и Победы страны в годы войны. Зажжёнными свечами участники акции чтут память погибших Героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины.

Работы по созданию «Огненной картины» на площади Победы начались днем с нанесения рисунка. Макет выполнила художница Вера Имашбаева. Благодаря созданному эскизу на асфальте десятки активистов по заданным линиям выложили изображение воина-защитника с оружием и надпись «Тула помнит!». Картина состоит из более чем 10 тысяч свечей.

В акции приняли участие порядка 50 общественных активистов, юнармейцев и волонтеров.

В память о подвиге, совершенном туляками в годы Великой Отечественной войны, состоялось световое шоу «Борьба за Победу. Свет Памяти». На здании по адресу ул. 9 Мая, 1 транслировались видеопроекции, посвященные событиям Великой Отечественной войны.