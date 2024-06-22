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Туляки присоединились к патриотической акции «Огненные картины войны». Фоторепортаж
Фото и видео Дмитрия Чербы.

Туляки присоединились к патриотической акции «Огненные картины войны». Фоторепортаж

На площади Победы создана инсталляция, посвященная событиям Великой Отечественной войны.

В канун Дня памяти и скорби, вечером 21 июня в Туле прошла акция «Огненные картины войны», которая проводится по всей стране. Масштабные огненные картины связаны общей темой трагедии и Победы страны в годы войны. Зажжёнными свечами участники акции чтут память погибших Героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины. 

Работы по созданию «Огненной картины» на площади Победы начались днем с нанесения рисунка. Макет выполнила художница Вера Имашбаева. Благодаря созданному эскизу на асфальте десятки активистов по заданным линиям выложили изображение воина-защитника с оружием и надпись «Тула помнит!». Картина состоит из более чем 10 тысяч свечей. 

В акции приняли участие порядка 50 общественных активистов, юнармейцев и волонтеров.

В память о подвиге, совершенном туляками в годы Великой Отечественной войны, состоялось световое шоу «Борьба за Победу. Свет Памяти». На здании по адресу ул. 9 Мая, 1 транслировались видеопроекции, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

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