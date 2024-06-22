«Свеча памяти»: туляки поклонились подвигу народа в годы Великой Отечественной войны

Фото Дмитрия Чербы.

С это акции по традиции начинается рассвет в День памяти и скорби.

22 июня в Туле ровно 4 утра туляки почтили память жертв фашизма, тех, кто погиб в годы войны и сражался с нацизмом. Площадь Победы объединила участников мемориальной акции «Свеча памяти» — поклониться павшим на фронтах и в тылу, замученным, но несломленным к «трем штыкам» пришли порядка 700 человек.

— Сегодняшнее утро напоминает нам о самой горестной дате в истории страны — 83 года назад началась Великая Отечественная война. 22 июня для советских людей стал точкой отсчета четырехлетнего испытания на мужество и верность Отчизне, — сказал, обращаясь к тулякам, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. — Миллионы человеческих жизней и исковерканных судеб, сожженные дотла населенные пункты, осиротевшие дети, овдовевшие жены… Не дать повториться этому ужасу, уничтожить поднявший голову нацизм и отстоять право на мир и свободу — таковые цели специальной военной операции, которую ведет наше государство. И эти цели будут достигнуты. Победа будет за нами!

В своем выступлении глава города Тулы Ольга Слюсарева отметила, что дата 22 июня 1941 года стала днём памяти и скорби для всех жителей нашей страны:

— На ее защиту поднялся весь народ. Путь к Победе, трудный, кровопролитный, был пройден, враг повержен. Сегодня вновь наши военнослужащие на передовой повторяют фронтовой лозунг: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!», а их надежный тыл — все мы, граждане России, поддерживаем и помогаем им, верим в наших героических защитников и гордимся их отвагой и мужеством! Вечная память погибшим! Вечная слава защитникам Отечества!

Состоялся памятный митинг. Была объявлена минута молчания. Участники акции возложили цветы и установили свечи к Вечному огню.