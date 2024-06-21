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Страшное ДТП на ул. Кирова: момент наезда на женщину снял видеорегистратор

Страшное ДТП на ул. Кирова: момент наезда на женщину снял видеорегистратор

На записи видно, что пострадавшая грубейшим образом нарушила правила дорожного движения.

Момент наезда самосвала на женщину, которую утром 21 июня сбил самосвал, попал на видеорегистратор очевидца. Запись с моментом происшествия опубликовали в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула». На кадрах видно, что пострадавшая грубо нарушила правила дорожного движения и водитель просто не мог ее увидеть.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 21 июня в 7.17 на ул. Кирова 32-летний мужчина на грузовике FAW сбил женщину. В результате ДТП пешеход доставлена в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

— По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, — сообщили в ГАИ.

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