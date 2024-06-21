Страшное ДТП на ул. Кирова: момент наезда на женщину снял видеорегистратор

Момент наезда самосвала на женщину, которую утром 21 июня сбил самосвал, попал на видеорегистратор очевидца. Запись с моментом происшествия опубликовали в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула». На кадрах видно, что пострадавшая грубо нарушила правила дорожного движения и водитель просто не мог ее увидеть.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 21 июня в 7.17 на ул. Кирова 32-летний мужчина на грузовике FAW сбил женщину. В результате ДТП пешеход доставлена в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

— По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, — сообщили в ГАИ.