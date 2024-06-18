В Туле пройдет крупная ярмарка вакансий

20 июня в Туле состоится открытый отбор, где 13 работодателей представят более 300 вакантных рабочих мест. Предприятия приглашают на работу укладчиков-упаковщиков, маляров, электромонтеров контактной сети, монтеров пути, грузчиков, кладовщиков, ведущих инженеров и других специалистов.
Открытый отбор для граждан пройдет со следующими работодателями:
- ООО «ТПК „Старые традиции“»;
- Филиал ОАО «РЖД»;
- Главное управление МЧС России по Тульской области;
- АО «Южморрыбфлот»;
- ОАО Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»;
- ООО «Каравай»;
- Управление социальной защиты населения Тульской области;
- Управление спортивными сооружениями;
- ООО «Базальтовые технологии»;
- ООО ЧОО «Спецохрана»;
- Тульский центр организации работы ж/д станций;
- ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»;
- ООО «Металлопрокатный завод».
Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет.
Открытый отбор состоится с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации 34.