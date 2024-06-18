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В Туле пройдет крупная ярмарка вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

В Туле пройдет крупная ярмарка вакансий

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.

20 июня в Туле состоится открытый отбор, где 13 работодателей представят более 300 вакантных рабочих мест. Предприятия приглашают на работу укладчиков-упаковщиков, маляров, электромонтеров контактной сети, монтеров пути, грузчиков, кладовщиков, ведущих инженеров и других специалистов.

Открытый отбор для граждан пройдет со следующими работодателями: 

  • ООО «ТПК „Старые традиции“»;
  • Филиал ОАО «РЖД»;
  • Главное управление МЧС России по Тульской области; 
  • АО «Южморрыбфлот»; 
  • ОАО Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»;
  • ООО «Каравай»; 
  • Управление социальной защиты населения Тульской области;
  • Управление спортивными сооружениями; 
  • ООО «Базальтовые технологии»; 
  • ООО ЧОО «Спецохрана»; 
  • Тульский центр организации работы ж/д станций; 
  • ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»; 
  • ООО «Металлопрокатный завод». 

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет.

Открытый отбор состоится с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации 34.

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