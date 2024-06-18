В Туле пройдет крупная ярмарка вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.

20 июня в Туле состоится открытый отбор, где 13 работодателей представят более 300 вакантных рабочих мест. Предприятия приглашают на работу укладчиков-упаковщиков, маляров, электромонтеров контактной сети, монтеров пути, грузчиков, кладовщиков, ведущих инженеров и других специалистов.

Открытый отбор для граждан пройдет со следующими работодателями:

ООО «ТПК „Старые традиции“»;

Филиал ОАО «РЖД»;

Главное управление МЧС России по Тульской области;

АО «Южморрыбфлот»;

ОАО Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»;

ООО «Каравай»;

Управление социальной защиты населения Тульской области;

Управление спортивными сооружениями;

ООО «Базальтовые технологии»;

ООО ЧОО «Спецохрана»;

Тульский центр организации работы ж/д станций;

ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»;

ООО «Металлопрокатный завод».

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет.

Открытый отбор состоится с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации 34.