В Тульской области суд запретил «Веселому садовнику» торговать метанолом

Фото Алексея Пирязева.

Суворовский межрайонный суд рассмотрел гражданское дело по иску санитарных врачей к местному предпринимателю. Ведомство просило суд признать незаконной торговлю продукцией на основе метилового спирта, как создающей опасность причинения вреда в будущем.

Судом установлено, что в январе 2024 года в магазине «Веселый садовник» в Суворове коммерсант продал стеклоомывающую жидкость с содержанием метанола 22%. Свободная реализация ее запрещена законодательством, так как использование метанолсодержащей жидкости в качестве стеклоомывателя создает угрозу для жизни и здоровья людей.

По данному факту предпринимателя оштрафовали на 3 тысячи рублей. Стеклоомывайку из продажи изъяли.

Решением суда исковые требования Роспотребнадзора были удовлетворены. Решение суда в законную силу пока не вступило.

