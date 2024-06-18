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В Тульской области суд запретил «Веселому садовнику» торговать метанолом
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области суд запретил «Веселому садовнику» торговать метанолом

Инициатором запрета работы индивидуального предпринимателя стал Роспотребнадзор.

Суворовский межрайонный суд рассмотрел гражданское дело по иску санитарных врачей к местному предпринимателю. Ведомство просило суд признать незаконной торговлю продукцией на основе метилового спирта, как создающей опасность причинения вреда в будущем.

Судом установлено, что в январе 2024 года в магазине «Веселый садовник» в Суворове коммерсант продал стеклоомывающую жидкость с содержанием метанола 22%. Свободная реализация ее запрещена законодательством, так как использование метанолсодержащей жидкости в качестве стеклоомывателя создает угрозу для жизни и здоровья людей. 

По данному факту предпринимателя оштрафовали на 3 тысячи рублей. Стеклоомывайку из продажи изъяли.

Решением суда исковые требования Роспотребнадзора были удовлетворены. Решение суда в законную силу пока не вступило.
 

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Фотограф:
сегодня, в 20:42 0
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Место
Тульская область
 

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