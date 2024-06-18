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Тулячка отсудила у управляющей компании 50 тысяч рублей за причинённый здоровью вред

Тулячка отсудила у управляющей компании 50 тысяч рублей за причинённый здоровью вред

Изначально речь шла о 150 тысячах рублей, но суд удовлетворил требования женщины лишь частично.

Советский районный суд г. Тулы рассмотрел гражданское дело по иску тулячки к ООО «Феникс» о взыскании компенсации морального вреда в результате причинения вреда здоровью.

Суд установил, что 5 июня 2023 года истица получила телесные повреждения (кровоподтек и ссадина на лице) из-за упавшей ветки дерева около дома № 1А на ул. Агеева. Ответчиком по этому гражданскому делу выступила управляющая компания ООО «Феникс». На тот момент она осуществляла управление многоквартирным домом.

Более трёх недель женщина находилась на лечении. Согласно медицинскому заключению, истице причинен легкий вред здоровью. Моральный вред она оценила в 150 тысяч рублей: «испытала сильные боли, длительное время не могла вести активный образ жизни, что причиняло ей физические и нравственные страдания».

Решением суда иск тулячки удовлетворен частично. Суд взыскал с ООО «Феникс» в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей и штраф в размере 10 тысяч рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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