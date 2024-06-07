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На ул. Оборонной в Туле сбили ребёнка: видео
Кадр из видео очевидца.

На ул. Оборонной в Туле сбили ребёнка: видео

В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик.

Утром 7 июня на ул. Оборонной 31-летняя женщина за рулём Kia Rio наехала на ребёнка — мальчика 2015 года рождения, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший доставлен в больницу.

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