На ул. Оборонной в Туле сбили ребёнка: видео

Утром 7 июня на ул. Оборонной 31-летняя женщина за рулём Kia Rio наехала на ребёнка — мальчика 2015 года рождения, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавший доставлен в больницу.
В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик.
Утром 7 июня на ул. Оборонной 31-летняя женщина за рулём Kia Rio наехала на ребёнка — мальчика 2015 года рождения, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавший доставлен в больницу.
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