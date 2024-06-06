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РЖД заплатит родственникам убитого в Туле помощника машиниста 3 млн рублей

РЖД заплатит родственникам убитого в Туле помощника машиниста 3 млн рублей

Убийство признали несчастным случаем на производстве.

В Тульской области вновь вынесено судебное решение по делу об убийстве 21-летнего помощника машиниста Альберта Ю.

Трагедия случилась 1 марта 2023 года в общежитии техникума РЖД на Одоевском шоссе. В начале четвертого утра 31-летний Сергей М. 16 раз ударил ножом спящего в соседней комнате коллегу. Убийца и жертва были одногруппниками — в феврале приехали в Тулу из Орехово-Зуево на курсы повышения квалификации и учились на машинистов электровоза.

Изначально предполагалось, что мужчина совершил убийство под воздействием наркотиков. Однако в крови обвиняемого не нашли ни следов алкоголя, ни наркотических веществ. 

Была назначена психиатрическая экспертиза, которая подтвердила, что Сергей М. невменяем.

О невменяемости Сергея говорили и одногруппники. Они отметили, что накануне убийства он несколько раз говорил о том, что Альберт якобы изнасиловал его дочь, которой у мужчины в реальности нет. А после убийства Сергей, нацепив шапочку из фольги, повторял раз за разом, что убитый насиловал его крестницу и двоюродную сестру.

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Советский районный суд освободил Сергея от уголовной ответственности за совершение убийства и определил его на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.

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При этом комиссия под председательством государственного инспектора труда в Тульской области провела проверку и постановила, что несчастный случай не был связан с производством. Однако прокуратура признана такое решение необоснованным. 

Это стало поводом для судебного разбирательства в Центральном районном суде Тулы с участием региональной транспортной прокуратуры.

В итоге суд согласился с позицией ведомства, признав, что несчастный случай связан с производством. А значит, родственники погибшего имеют право на компенсацию.

На основании этого в пользу близких Альберта Ю. с ОАО «РЖД» взыскано более 3 млн рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Тульской транспортной прокуратуры.

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