Илья Беспалов проинспектировал ход капремонта в ЦО № 26

Фото Алексея Пирязева.

Ремонт сразу в двух корпусах школы в скуратовском поселке 2-й Западный проводится в несколько этапов.

Тульский ЦО № 26 вошел в региональную программу «Модернизация школьных систем образования». Сейчас капремонт идет сразу в двух корпусах центра образования — в начальной и общеобразовательной школах.

По планам здесь заменят инженерные сети, оконные блоки и двери, некоторые межэтажные перекрытия, вентиляцию, отремонтируют фасад, внутренние помещения, установят видеонаблюдение и тревожную сигнализацию.

6 июня глава администрации Тулы Илья Беспалов проинспектировал ход ремонта школьного корпуса в поселке 2-й Западный на ул. Маяковского. Двухэтажное здание 1949 года постройки ни разу капитально не ремонтировалось.

Начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова рассказала, что в программе «Модернизация школьных систем образования» Тула участвует с 2022 года.

— По этой программе муниципалитет уже отремонтировал 5 объектов, совокупно из бюджетов на эти цели выделено более 470 млн рублей. В этом году в проекте принимают участие три муниципальных образовательных учреждения: гимназия № 11, ЦО № 39 и ЦО № 26. Этот центр образования примечателен тем, что здесь в этом году мы ремонтируем сразу два объекта — основную и начальную школы.

Ремонтные работы здесь идут полным ходом, с подрядчиком ООО «Армада» заключен двухгодичный контракт. Но мы, понимая, что это единственное учреждение в достаточно большом микрорайоне, решили производить ремонт поэтапно. Ремонт в начальной школе планируют выполнить более быстрыми темпами. Надеемся, к 1 сентября работы будет завершены. Основной корпус по планам будет готов к концу следующего календарного года. Работы идут по графику.

Представитель ООО «Армада» рассказал, что старое здание школы ждет полная замена всех коммуникаций: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электричество. Там укрепили фундамент, отремонтировали кровлю. Перекрытия в школе — деревянные, и строители заменили вышедшие из строя балки, оставив пригодные, сделали звуко- и теплоизоляцию, отремонтировали кровлю с частичной заменой стропил. Работам предшествовала строительная экспертиза.

Илья Беспалов — Капитальный ремонт образовательных организаций — ответственная задача. Внимание уделяется каждому этапу, учитывается всё досконально. После капремонта старые здания ЦО должны выглядеть как новые. Кроме непосредственно ремонта, школы ждет и обновление материально-технической базы. Образовательный процесс в них должен полностью соответствовать современным стандартам. Также благоустроят и прилегающую территорию: дорожки, газоны, спортивное ядро. Рассмотрим возможность установки малых архитектурных форм, площадок для воркаута и подвижных игр. Важно обновить подходы к школам, там, где необходимо, — провести ямочный ремонт. Чтобы дети пошли в обновленные учебные заведения по отремонтированным тротуарам.

справка

В 2024 году капитальный ремонт школ в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» осуществляется в трех центрах образования (4 объекта):

МБОУ «Центр образования — гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских» (ул. Каминского/Жуковского, 5/27);

МБОУ «Центр образования № 26» (2 объекта, начальная и основная школы — ул. Маяковского, 37; ул. Маяковского, б/н);

МБОУ «Центр образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина» (ул. Перекопская, 2).

На все объекты (капитальный ремонт, закупка учебного оборудования и мебели) выделено около 451 млн рублей. Это федеральный, региональный и муниципальный бюджеты. Еще почти 55 млн рублей будет направлено на работы по благоустройству школьных территорий.