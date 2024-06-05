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Заключенного плавской колонии привлекли за тату с нацистской символикой

Заключенного плавской колонии привлекли за тату с нацистской символикой

Он неоднократно демонстрировал их окружающим.

В Плавском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Тульской области возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины. Его подозревают в неоднократном публичном демонстрировании нацистской символики.

Так, 35-летний осужденный, находясь в ИК-4 на территории Плавского района, неоднократно демонстрировал окружающим татуировку с нацистской символикой. Как подчеркнули в СК, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия.

— В настоящее время с ним работают следователи территориального следственного отдела. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — отметили в региональном СК.

 

СУ СК России по Тульской области напоминает, что действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за неоднократную пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, организацию экстремистского сообщества, деятельности экстремистской организации.

Сообщить о фактах совершения экстремистской деятельности можно, позвонив на горячую линию следственного управления СК России по Тульской области по телефону 8 (4872) 56-95-53 (круглосуточно), а также обратившись в личные сообщения в наших официальных аккаунтах. 

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демонстрация нацисткой символики
Место
ИК 4колонияПлавский районСледственный комитет
 

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