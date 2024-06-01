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Бывшего врио начальника УМВД по Тульской области Романа Корсакова заключили под стражу
Фото Артема Жильцова.

Бывшего врио начальника УМВД по Тульской области Романа Корсакова заключили под стражу

Его обвиняют в организации незаконной миграции.

Сегодня, 1 июня, в Советском районном суде избрали меру пресечения бывшему врио начальника УМВД по Тульской области Роману Корсакову. Его заключили под стражу на 1 месяц и 15 дней.

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Корсаков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и организации незаконной миграции. 

По нашей информации, задержание Корсакова напрямую связано с арестом начальника управления миграционной службы УМВД по Тульской области Дениса Оськина. Напомним, полковнику полиции вменяют организацию незаконной миграции в колоссальных объемах: речь идет о незаконной выдаче гражданства минимум 700 мигрантам.

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Фотограф:
сегодня, в 12:25 +2
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