В Туле стартовал купальный сезон

В Тульской области начался купальный сезон. Он продлится с 1 июня по 31 августа 2024 года.
Так, в Туле пляжных зон будет девять:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд в п. Хомяково);
- пляж «Обидимо» (пруд в с. Обидимо);
- пляж «Петровский» (водоем в п. Петровском);
- зона отдыха в п. Рассвет;
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд в д. Борщёвке);
- средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;
- зона отдыха «Ильинка» (пруд в д. Крутое).
В целом в регионе к использованию задекларированы 69 организованных мест отдыха у воды. Список пляжей:
Алексин
- Пляж «Ассоль», р. Ока
- Пляж правый берег р. Оки в н. п. Бунырево, б/о «Шахтер»
- Пляж на р. Ока, н. п. Егнышевка
Арсеньевский район
- Пляж Бобровский
Белёвский район
- Пляж на пруду д. Сергеевка
- Пляж на р. Ока, д. Сныхово
- Муниципальный пляж р. Оки
Богородицкий район
- Пляж на пруду «Рос»
Веневский район
- Пляж «Веневка», пруд
Воловский район
- Пляж «Толбузино»
Донской
- Пляж «Голубая вода»
- Бассейн «Плазма»
- Пляж «АкваДон»
Дубенский район
- Пляж «Якшинские выселки»
- Пляж в п. Дубна
- Пляж в с. Лужное
Ефремов
- Городской пляж «Береговой»
- Городской пляж ул. К.Маркса
- Пляж т/б «Шилово», р. Красивая Меча
- Пляж о/л «Ласточка», д. Козье, р. Красивая Меча
Заокский район
- Пляж на пруду д. Романьково
- Пляж «Плетенка», р.Ока
- Пляж «Солнечный» п. Ланьшинский
Каменский район
- Пляж «Яблонево»
- Бассейн «Архангельское»
Кимовский район
- Пляж «Вороньи выселки»
- Пляж «Усадьба Александрово», Кимовск
Киреевский район
- Пляж п. Красный Яр, р. Сежа
- Пляж г. Киреевск, р. Олень
Куркинский район
- Пляж «Орловский»
Новомосковск
- Пляж «Тросниковка»
- Пляж «Стрельцы»
- Пляж «Урванка»
- Пляж «Гремячее»
- Бассейн «Сокольники»
р. п. Новогуровский
- Пляж «Приволье»
Одоевский район
- Городской пляж «Песчаная Коса», р. Упа
- Пляж на пруду д. Дорогонка
Плавский район
- Пляж на реке Плава, г. Плавск, ул. Красная
- Пляж на пруду с. Красное
Суворовский район
- Пляж «Городской» на водоеме южной окраины г. Суворов
- Пляж «Байкал», г. Суворов
- Пляж «Ханинский», МО Юго-Восточное
- Пляж «Зареченский», Черепетское водохранилище
- Пляж «Песоченский», МО Северо-Западное
- Пляж г. Чекалин, р. Ока
- Пляж на пруду д. Балево
- Пляж на пруду д. Гущино, МО Северо-Западное
- Пляж «Березовский», МО Юго-Восточное
Тепло-Огаревский район
- Пляж «Волчья Дубрава»
- Пляж с. Нарышкино
Узловский район
- Пляж «Трестовский»
Чернский район
- Пляж в парке р. п. Чернь на р. Снежедь
Щекинский район
- Пляж на пруду д. Грумант
- Пляж на Щекинском водохранилище, г. Советск
- Пляж на пруду р. п. Первомайский
- Пляж парк-отеля «Грумант»
- Пляж «Старина»
Ясногорский район
- Пляж «ВолгоДон»
- Пляж «Лесной»