В Туле стартовал купальный сезон

Фото Алексея Пирязева.

В областной столице всё лето будут работать девять пляжей.

В Тульской области начался купальный сезон. Он продлится с 1 июня по 31 августа 2024 года.

Так, в Туле пляжных зон будет девять:

зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд в п. Хомяково);

пляж «Обидимо» (пруд в с. Обидимо);

пляж «Петровский» (водоем в п. Петровском);

зона отдыха в п. Рассвет;

зона отдыха «Велесов лес» (пруд в д. Борщёвке);

средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;

зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;

зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;

зона отдыха «Ильинка» (пруд в д. Крутое).

В целом в регионе к использованию задекларированы 69 организованных мест отдыха у воды. Список пляжей:

Алексин

Пляж «Ассоль», р. Ока

Пляж правый берег р. Оки в н. п. Бунырево, б/о «Шахтер»

Пляж на р. Ока, н. п. Егнышевка

Арсеньевский район

Пляж Бобровский

Белёвский район

Пляж на пруду д. Сергеевка

Пляж на р. Ока, д. Сныхово

Муниципальный пляж р. Оки

Богородицкий район

Пляж на пруду «Рос»

Веневский район

Пляж «Веневка», пруд

Воловский район

Пляж «Толбузино»

Донской

Пляж «Голубая вода»

Бассейн «Плазма»

Пляж «АкваДон»

Дубенский район

Пляж «Якшинские выселки»

Пляж в п. Дубна

Пляж в с. Лужное

Ефремов

Городской пляж «Береговой»

Городской пляж ул. К.Маркса

Пляж т/б «Шилово», р. Красивая Меча

Пляж о/л «Ласточка», д. Козье, р. Красивая Меча

Заокский район

Пляж на пруду д. Романьково

Пляж «Плетенка», р.Ока

Пляж «Солнечный» п. Ланьшинский

Каменский район

Пляж «Яблонево»

Бассейн «Архангельское»

Кимовский район

Пляж «Вороньи выселки»

Пляж «Усадьба Александрово», Кимовск

Киреевский район

Пляж п. Красный Яр, р. Сежа

Пляж г. Киреевск, р. Олень

Куркинский район

Пляж «Орловский»

Новомосковск

Пляж «Тросниковка»

Пляж «Стрельцы»

Пляж «Урванка»

Пляж «Гремячее»

Бассейн «Сокольники»

р. п. Новогуровский

Пляж «Приволье»

Одоевский район

Городской пляж «Песчаная Коса», р. Упа

Пляж на пруду д. Дорогонка

Плавский район

Пляж на реке Плава, г. Плавск, ул. Красная

Пляж на пруду с. Красное

Суворовский район

Пляж «Городской» на водоеме южной окраины г. Суворов

Пляж «Байкал», г. Суворов

Пляж «Ханинский», МО Юго-Восточное

Пляж «Зареченский», Черепетское водохранилище

Пляж «Песоченский», МО Северо-Западное

Пляж г. Чекалин, р. Ока

Пляж на пруду д. Балево

Пляж на пруду д. Гущино, МО Северо-Западное

Пляж «Березовский», МО Юго-Восточное

Тепло-Огаревский район

Пляж «Волчья Дубрава»

Пляж с. Нарышкино

Узловский район

Пляж «Трестовский»

Чернский район

Пляж в парке р. п. Чернь на р. Снежедь

Щекинский район

Пляж на пруду д. Грумант

Пляж на Щекинском водохранилище, г. Советск

Пляж на пруду р. п. Первомайский

Пляж парк-отеля «Грумант»

Пляж «Старина»

Ясногорский район