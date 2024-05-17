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В Туле задержан начальник управления миграционной службы УМВД

В Туле задержан начальник управления миграционной службы УМВД

Также задержан и его заместитель.

По информации Myslo, 16 мая в Туле в миграционном центре на ул. Рязанской, 5-е был задержан начальник управления миграционной службы УМВД по Тульской области Денис Оськин.

По данным нашего источника, полковнику полиции вменяют организацию незаконной миграции в колоссальных объемах: речь идет о незаконной выдаче гражданства минимум 700 мигрантам.

Кроме Оськина, задержана также и его заместитель Елена Боровик. Женщина ранее занимала должность советника государственной гражданской службы РФ 2-го класса и заместителя начальника отдела противодействия незаконной миграции УФМС по Тульской области.

В УМВД прокомментировали:

- В настоящее время в УМВД России по Тульской области осуществляется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке. 

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