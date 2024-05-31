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На проспекте Ленина троллейбус врезался в столб

На проспекте Ленина троллейбус врезался в столб

Информация о пострадавших уточняется.

В Туле на проспекте Ленина троллейбус врезался в столб. О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях. ДТП случилось недалеко от пересечения с ул. Первомайской. 

На месте работают медики и сотрудники ГИБДД. Информация уточняется.

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Фото: https://t.me/autolove71.
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