В Туле на проспекте Ленина троллейбус врезался в столб. О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях. ДТП случилось недалеко от пересечения с ул. Первомайской.
На месте работают медики и сотрудники ГИБДД. Информация уточняется.
Информация о пострадавших уточняется.
В Туле на проспекте Ленина троллейбус врезался в столб. О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях. ДТП случилось недалеко от пересечения с ул. Первомайской.
На месте работают медики и сотрудники ГИБДД. Информация уточняется.
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