В Туле на проспекте Ленина троллейбус врезался в столб. О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях. ДТП случилось недалеко от пересечения с ул. Первомайской.

На месте работают медики и сотрудники ГИБДД. Информация уточняется.



Фото: https://t.me/autolove71.