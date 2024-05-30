В центре Тулы загорелся автомобиль

Вечером 30 мая в Туле на ул. Тургеневской, 40 загорелся автомобиль. Об этом Myslo рассказали очевидцы. На место выехали пожарные расчеты.
Судя по всему, огонь распространился на находящуюся рядом пристройку.
Информация уточняется.
Вечером 30 мая в Туле на ул. Тургеневской, 40 загорелся автомобиль. Об этом Myslo рассказали очевидцы. На место выехали пожарные расчеты.
Судя по всему, огонь распространился на находящуюся рядом пристройку.
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