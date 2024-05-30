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В центре Тулы загорелся автомобиль

В центре Тулы загорелся автомобиль

Информация уточняется.

Вечером 30 мая в Туле на ул. Тургеневской, 40 загорелся автомобиль. Об этом Myslo рассказали очевидцы. На место выехали пожарные расчеты.

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Судя по всему, огонь распространился на находящуюся рядом пристройку.

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