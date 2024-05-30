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1 июня откроется купальный сезон: Илья Беспалов попросил туляков не заплывать за буйки и не мусорить на пляжах
Фото пресс-службы администрации Тулы.

1 июня откроется купальный сезон: Илья Беспалов попросил туляков не заплывать за буйки и не мусорить на пляжах

А еще глава администрации напомнил, что распивать спиртные напитки в зонах отдыха запрещено.

1 июня в Туле официально стартует купальный сезон. Он продлится до 31 августа. Сегодня, 30 мая, глава городской администрации Илья Беспалов проверил готовность городских пляжей, в частности, осмотрел зону отдыха в п. Петровский. 

Напомним, она была открыта в 2021 году. Начальник главного управления по Привокзальному округу Сергей Громов рассказал, что при подготовке пляжа к купальному сезону в этом году обновили песок, установили теневой навес, стационарные и переносные шезлонги, новые лавочки и урны, кабинку для переодевания. 

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Начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Николай Безруков доложил главе администрации, что на всех официальных городских пляжах проведена необходимая работа по обследованию водных акваторий и благоустройству прилегающих территорий: 

— На всех пляжах организованы спасательные посты, где будут дежурить спасатели, медики. На глубине двух метров проведен водолазный осмотр, извлечены все посторонние предметы. Оборудованы детские бассейны. Есть спасательные вышки. На спасательных постах имеются стенды со всей необходимой информацией, ежедневно указывается температура воздуха, воды. График работы пляжей — с 8.00 до 20.00. На территории пляжей проведена акарицидная обработка от клещей и дератизация от грызунов. Получено положительное заключение о соответствии проб песка и воды. 

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В ходе осмотра зоны отдыха глава администрации дал ряд поручений, в том числе своевременно обслуживать установленные на пляже биотуалеты. 

— В этом году в Туле будут открыты 9 зон отдыха для купания. Оборудование на них постоянно обновляем. Все это делается для того, чтобы отдых жителей был комфортным. Особое внимание уделяем безопасности. На всех пляжах, которые допущены к эксплуатации дежурят спасатели, медики. Зоны купания ограничены буйками. В свою очередь, у меня к тулякам несколько просьб: не заплывайте за буйки, следите за детьми во время купания. В зонах отдыха запрещено распивать спиртные напитки. Если данный факт будет зафиксирован, то будут приниматься соответствующие меры. Прошу соблюдать чистоту на пляже, весь мусор нужно относить в контейнеры.

И главное, то что делается в зонах отдыха, делается для вас. Не допускайте вандализма на пляжном оборудовании,

которое было закуплено на бюджетные деньги и бережно ко всему относитесь! — подчеркнул Илья Беспалов. 

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В администрации напомнили, что в этом году в перечень мест массового отдыха населения на водных объектах в муниципальном образовании город Тула вошли:

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
  • пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);
  • пляж «Петровский» (водоем п. Петровского);
  • зона отдыха п. Рассвет;
  • зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвки, КФХ база отдыха «Велесов лес»).
  • средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;
  • зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

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