Коммерсант едва не кинул туляка на 300 тысяч рублей: права потребителя защитил Роспотребнадзор

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Привокзальном районном суде рассмотрели иск потребителя к ИП Роману Черкасову о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств за неисполнение данного договора.

Судом установлено, что 10 октября 2023 года истец заключил с Черкасовым договор на изготовление лестницы, стоимость которой составила 500 000 рублей. Истец выплатил 300 000 рублей аванса, после чего Черкасов перестал выходить на связь и не исполнил договор подряда.

По решению суда ИП заплатит обманутому потребителю 864 846 рублей. Из них 50 000 рублей составит компенсация морального вреда.