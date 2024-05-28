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«Летуна» с дороги Тула — Новомосковск оштрафовали на 6 тысяч рублей

«Летуна» с дороги Тула — Новомосковск оштрафовали на 6 тысяч рублей

Еще одному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось пообщаться с УГИБДД.

По нашей публикации «На дороге Тула — Новомосковск встретили опасного „летуна“» сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области провели административное расследование. Нарушитель установлен.

«2 мая на 10-м километре автодороги Тула — Новомосковск водитель автомобиля марки Opel Astra осуществил движение по обочине, а затем выехал в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. В отношении виновника составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. По результатам рассмотрения назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. Также вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги). Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в региональном УГИБДД.

Госавтоинспекция Тульской области выражает благодарность гражданам, которые направляют для рассмотрения зафиксированные ими факты грубых нарушений требований Правил дорожного движения.


 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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