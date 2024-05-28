«Летуна» с дороги Тула — Новомосковск оштрафовали на 6 тысяч рублей

По нашей публикации «На дороге Тула — Новомосковск встретили опасного „летуна“» сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области провели административное расследование. Нарушитель установлен.

«2 мая на 10-м километре автодороги Тула — Новомосковск водитель автомобиля марки Opel Astra осуществил движение по обочине, а затем выехал в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. В отношении виновника составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. По результатам рассмотрения назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. Также вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги). Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в региональном УГИБДД.

Госавтоинспекция Тульской области выражает благодарность гражданам, которые направляют для рассмотрения зафиксированные ими факты грубых нарушений требований Правил дорожного движения.





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