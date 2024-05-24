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Вместе с черносливом в тульскую колонию женщина пыталась передать другу наркотики

Вместе с черносливом в тульскую колонию женщина пыталась передать другу наркотики

Запрещенные вещества были обнаружены при досмотре продуктовой передачи.

Наркотики были обнаружены сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии №7 совместно с ОКОН ОМВД России по Щёкинскому району Тульской области в ходе отработки ранее полученной оперативной информации.

В комнате приема передач при досмотре продуктов от 41-летней жительницы Щёкинского района, были обнаружены и изъяты 14 свертков с наркотиками. Они были спрятаны в пакете с черносливом. 

«Внутри свертков находилось вещество темного цвета растительного происхождения, предположительно наркотическое средство. Передача с секретом предназначалась осужденному Л., отбывающему пятилетний срок за кражу и разбой», – сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказания.

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В результате экспертизы было установлено, что представленное на исследование вещество оказалось гашишом общей массой 18,87 грамма.

Сотрудниками ИК-7 в отношении осужденного Л. проводится проверка, в ходе которой будет установлен круг лиц, причастных к данному правонарушению, в отношении которых будут приняты меры дисциплинарной ответственности.

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