Вместе с черносливом в тульскую колонию женщина пыталась передать другу наркотики

Запрещенные вещества были обнаружены при досмотре продуктовой передачи.

Наркотики были обнаружены сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии №7 совместно с ОКОН ОМВД России по Щёкинскому району Тульской области в ходе отработки ранее полученной оперативной информации.

В комнате приема передач при досмотре продуктов от 41-летней жительницы Щёкинского района, были обнаружены и изъяты 14 свертков с наркотиками. Они были спрятаны в пакете с черносливом.

«Внутри свертков находилось вещество темного цвета растительного происхождения, предположительно наркотическое средство. Передача с секретом предназначалась осужденному Л., отбывающему пятилетний срок за кражу и разбой», – сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказания.

В результате экспертизы было установлено, что представленное на исследование вещество оказалось гашишом общей массой 18,87 грамма.

Сотрудниками ИК-7 в отношении осужденного Л. проводится проверка, в ходе которой будет установлен круг лиц, причастных к данному правонарушению, в отношении которых будут приняты меры дисциплинарной ответственности.