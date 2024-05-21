СК направил в суд дело о гибели тульского врача-онколога Сергея Субботина

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Сергей Субботин погиб 30 марта, он упал со снегохода и утонул в реке Сырая Ватца.

Уголовное дело поступило в Одоевский межрайонный суд для рассмотрения. Обвинение в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 ч.1 УК РФ) предъявлено жителю деревни Одоевского района М., который в тот день был за рулем снегоболотохода.

Из материалов уголовного дела следует, что вечером 30 марта 2024 года подсудимый М. управлял снегоболотоходом на местности около деревни Окороково. С ним было два пассажира — Сергей Субботин и женщина. Чтобы проехать на противоположный берег, М. решил пройти в брод реку Сырая Ватца.

Течением технику снесло, водитель потерял управление, снегоболотоход стал перемещаться вниз по течению реки. Пассажирка успела спрыгнуть, после чего снегоход опрокинулся и погрузился под воду. Водитель и пассажир оказались под водой. Водитель получил повреждения, но спасся, а Сергей Субботин утонул.

В отношении подсудимого М. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дело рассмотрят 28 мая.