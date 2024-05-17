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В ближайшие часы Тульскую область накроют грозы
Фото Алексея Пирязева.

В ближайшие часы Тульскую область накроют грозы

В регионе объявлено метеопредупреждение.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 21 часа по территории региона ожидаются местами грозы.

Телефоны экстренных служб: 112, 101.

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сегодня, в 14:12 0
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