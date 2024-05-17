В ближайшие часы Тульскую область накроют грозы

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 21 часа по территории региона ожидаются местами грозы.
Телефоны экстренных служб: 112, 101.
В регионе объявлено метеопредупреждение.
По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 21 часа по территории региона ожидаются местами грозы.
Телефоны экстренных служб: 112, 101.
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