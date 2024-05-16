«Слышно мотор дрона!»: момент ночной ликвидации беспилотника попал на видео

В ночь на 16 мая над Тулой средства ПВО минобороны сбили два беспилотника. Момент ликвидации попал на видео.
Жители частного сектора прислали в редакцию Myslo видео: «Слышно даже мотор дрона и сильный звук взрыва!»
Подписчики поделились кадрами с камеры наблюдения.
В ночь на 16 мая над Тулой средства ПВО минобороны сбили два беспилотника. Момент ликвидации попал на видео.
Жители частного сектора прислали в редакцию Myslo видео: «Слышно даже мотор дрона и сильный звук взрыва!»
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