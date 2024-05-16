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«Слышно мотор дрона!»: момент ночной ликвидации беспилотника попал на видео

«Слышно мотор дрона!»: момент ночной ликвидации беспилотника попал на видео

Подписчики поделились кадрами с камеры наблюдения.

В ночь на 16 мая над Тулой средства ПВО минобороны сбили два беспилотника. Момент ликвидации попал на видео.

Жители частного сектора прислали в редакцию Myslo видео: «Слышно даже мотор дрона и сильный звук взрыва!»

 

 

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