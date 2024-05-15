В Новомосковске собаки покусали троих детей: животных отловили в ходе рейда

Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура города Новомосковска организовала проверку на основании публикации о нападении бездомных собак: 11 мая 2024 года на улицах Гражданской, Дружбы и Комсомольской собаки покусали троих детей. Заявки на отлов этих животных в администрацию не поступали.

Прокуратура города приняла участие в рейде специализированной организации, с которой заключен контракт на отлов собак. Рейд прошёл по указанным адресам. В ходе рейда отловили трех бездомных собак.

Прокуроры дадут оценку исполнения законодательства, регламентирующего порядок отлова и содержания безнадзорных животных, уполномоченными органами и организациями.