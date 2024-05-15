  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Новомосковске собаки покусали троих детей: в ходе рейда животных отловили - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Новомосковске собаки покусали троих детей: животных отловили в ходе рейда
Фото прокуратуры Тульской области.

В Новомосковске собаки покусали троих детей: животных отловили в ходе рейда

Прокуратура организовала проверку.

Прокуратура города Новомосковска организовала проверку на основании публикации о нападении бездомных собак: 11 мая 2024 года на улицах Гражданской, Дружбы и Комсомольской собаки покусали троих детей. Заявки на отлов этих животных в администрацию не поступали. 

Прокуратура города приняла участие в рейде специализированной организации, с которой заключен контракт на отлов собак. Рейд прошёл по указанным адресам. В ходе рейда отловили трех бездомных собак.

Прокуроры дадут оценку исполнения законодательства, регламентирующего порядок отлова и содержания безнадзорных животных, уполномоченными органами и организациями.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:30 0
Другие статьи по темам
Событие
покусали собаки
Люди
прокуратура города Новомосковска
Место
Новомосковск
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Едва не прибило!»: в Туле с балконов дома на ул. Кирова падают куски бетона
«Едва не прибило!»: в Туле с балконов дома на ул. Кирова падают куски бетона
Издевательства над ребенком в Щекино: СК организовал проверку
Издевательства над ребенком в Щекино: СК организовал проверку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.