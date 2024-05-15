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«Едва не прибило!»: в Туле с балконов дома на ул. Кирова падают куски бетона

«Едва не прибило!»: в Туле с балконов дома на ул. Кирова падают куски бетона

Разрушающиеся балконы находятся прямо над почтовым отделением.

Фасад дома № 157 был капитально отремонтирован в 2019 году. Спустя 5 лет красота начала осыпаться, превратившись в угрозу жизни и здоровью прохожих.

На опасное состояние балконов дома № 157 по ул. Кирова обратили внимание прохожие и сообщили о проблеме в соцсетях.

«Вот такая ситуация после капремонта в доме. Куски балконов падают прямо перед входом в отделение „Почта России“. Повезло, что еще на голову никому не упал ни один кусок», — сообщает группе в «Подслушано Тула». 

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В 2019 году зам. директора компании-подрядчика «ПроектСтрой» Кирилл Мельников рассказывал Myslo о технологиях, применяемых при ремонте фасада дома № 157:

— Для балконов мы делали пространственные каркасы, новую гидроизоляцию, стяжку и ограждения. С фасада сбили всю старую штукатурку до кирпича и установили металлическую сетку под новую, заштукатурили, затем покрасили.

Также в рамках капремонта фасада были восстановлены элементы лепнины.

Обновление фасада обошлось Фонду капремонта в 8,345 млн рублей. 

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Автор:
сегодня, в 13:59 0
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Событие
капремонтфасадпадает бетонаварийный балкон
Место
ТулаТульская область

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