«Едва не прибило!»: в Туле с балконов дома на ул. Кирова падают куски бетона

Фасад дома № 157 был капитально отремонтирован в 2019 году. Спустя 5 лет красота начала осыпаться, превратившись в угрозу жизни и здоровью прохожих.

На опасное состояние балконов дома № 157 по ул. Кирова обратили внимание прохожие и сообщили о проблеме в соцсетях.

«Вот такая ситуация после капремонта в доме. Куски балконов падают прямо перед входом в отделение „Почта России“. Повезло, что еще на голову никому не упал ни один кусок», — сообщает группе в «Подслушано Тула».

В 2019 году зам. директора компании-подрядчика «ПроектСтрой» Кирилл Мельников рассказывал Myslo о технологиях, применяемых при ремонте фасада дома № 157:

— Для балконов мы делали пространственные каркасы, новую гидроизоляцию, стяжку и ограждения. С фасада сбили всю старую штукатурку до кирпича и установили металлическую сетку под новую, заштукатурили, затем покрасили.

Также в рамках капремонта фасада были восстановлены элементы лепнины.

Обновление фасада обошлось Фонду капремонта в 8,345 млн рублей.