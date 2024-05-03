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В Заречье полицейские задержали серийного «магазинного» вора
Фото из архива Myslo

В Заречье полицейские задержали серийного «магазинного» вора

Безработный мужчина за два месяца совершил четыре кражи.

В отдел полиции «Зареченский» поступило несколько заявлений о хищениях из сетевых магазинов. Из супермаркета на ул. Пузакова 4 марта пропали продукты питания. 22 апреля вор снова наведался в этот магазин. Ещё две кражи были совершены на той же улице, а также на ул. Октябрьской.

Участковые полицейские провели оперативные мероприятия и установили личность вора – им оказался 37-летний безработный местный житель. Его доставили в дежурную часть отдела полиции, он признался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фотограф:
сегодня, в 21:21 0
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