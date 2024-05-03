В Заречье полицейские задержали серийного «магазинного» вора

Фото из архива Myslo

В отдел полиции «Зареченский» поступило несколько заявлений о хищениях из сетевых магазинов. Из супермаркета на ул. Пузакова 4 марта пропали продукты питания. 22 апреля вор снова наведался в этот магазин. Ещё две кражи были совершены на той же улице, а также на ул. Октябрьской.

Участковые полицейские провели оперативные мероприятия и установили личность вора – им оказался 37-летний безработный местный житель. Его доставили в дежурную часть отдела полиции, он признался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.