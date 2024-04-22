«Кидает на деньги»: тульская бизнесвумен обвиняет представителя торгово-промышленной палаты

Сейчас Алла — креативный директор бренда одежды Narrative. Она рассказала Myslo, как ее фирма столкнулись с самым настоящим обманом представителя Тульской торгово-промышленной палаты.

— Марина Кулакова из Комитета по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности ТТПП — кроме того, еще и собственник швейного производства. Наш бренд с подачи Кулаковой в 2023 году оставил на этом производстве заказ на коллекцию одежды, перечислив предоплату в размере 90 000 рублей. Кроме этого, мы предоставили ткани на 165 000 рублей. После подписания соответствующих документов, ближе к срокам исполнения заказа, на производстве начались какие-то проблемы, и все наши договорённости оказались нарушены, — рассказывает Алла Старостина.

По словам женщины, несмотря на неприятную ситуацию, их бренд не видел причин не доверять Кулаковой, ведь она представляла торгово-промышленную палату, основная цель которой — это представление и защита законных интересов предприятий и организаций, развитие предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности.

— После переговоров мы пришли к взаимному согласию отменить заказ. 20 000 рублей засчитали как неустойку, а оставшиеся из предоплаты 70 тысяч нам обязались вернуть. Более того, Марина Дмитриевна изъявила желание выкупить у нас за 165 тысяч рублей ткань, которую мы изначально предоставили.

Единственное — она попросила об отсрочке платежей: возврат предоплаты обязалась вернуть до 1 марта 2024 года, а деньги за ткань — до 1 апреля 2024 года, — продолжает Алла Старостина.

Не получив первый из обещанных платежей, представители бренда решили вежливо выяснить, в чем причина задержки. Но так и не смогли узнать адекватную причину нарушения договоренности:

— Для начала, по старой-доброй традиции, госпожа Кулакова начала кормить нас завтраками. Долго кормила — с чувством, с толком, с расстановкой. А потом вообще исчезла, как будто её и не было.

Не отвечала на сообщения и звонки, удалилась из рабочего чата. Нам пришлось выходить на связь с ней через её сотрудника, но толку от этого было мало: Марина Дмитриевна по телефону обозначила новые сроки возврата денежных средств, после чего опять скрылась из нашего поля зрения, — говорит Алла Старостина.

Прежде чем обратиться в суд, представители бренда одежды попросили юриста изучить деятельность Марины Кулаковой. Каково же было их удивление, когда они выяснили, что на ней и её фирме числится взысканная в суде, но так и не оплаченная задолженность на 6 миллионов рублей.

— Разобрали ситуацию детальнее, пришли в ужас. С госпожой Кулаковой сейчас судятся еще несколько предприятий. Суммы ущерба разные, но ситуация — один в один как у нас. И это только те, про кого удалось узнать. А о скольких потерпевших мы не знаем?! При всем при этом Марина Дмитриевна, занимая должность в торгово-промышленной палате, выступает на конференциях, представляет Тульскую область, получает субсидии и гранты. Считаю, что ее поведение порочит имидж региона и власти! — завершает Алла Старостина.

Myslo пытался связаться с госпожой Кулаковой как лично, так и через торгово-промышленную палату. Наши звонки и сообщения бизнесвумен проигнорировала, а в ТТПП нам заявили, что «в курсе ситуации и планируют её как-то разрулить». Мы будем следить за развитием этой истории и обязательно расскажем об итогах, не теряя надежды отразить в публикации позицию Марины Дмитриевны.