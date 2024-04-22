Администрация Тулы ищет перевозчиков на автобусные маршруты № 32Л и 10Л

Фото из архива Myslo.

Администрация Тулы ищет перевозчика на автобусный маршрут № 10Л — Иншинский — Тульский областной онкологический диспансер. Протяженность составит 38,5 км. Путь следования:

в прямом направлении: P-132 — Калужское шоссе — ул. Рязанская — Восточный обход — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-й пр-д Марины Расковой — ул. Ушинского — Тульский областной онкологический диспансер;

в обратном направлении: Тульский областной онкологический диспансер. — ул. Ушинского- 1-й пр-д Марины Расковой- ул. Вильямса- ул. Кутузова — ул. Гастелло — ул. Металлургов — Восточный обход- ул. Рязанская — Калужское шоссе — P-132.

Минимальная сумма договора — 58 515 429,34 руб.

Также администрация ищет компанию, которая будет осуществлять пассажирские перевозки по автобусному маршруту № 32Л ЖК «Пряничная Слобода» — Тульский областной онкологический диспансер». Протяженность — 34,6 км. Схема движения:

2. Путь следования:

в прямом направлении: ЖК «Пряничная Слобода» — ул. Большая — ул. Октябрьская ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — Новомедвенский пр-д — ул. Майская — ул. Бондаренко- ул. Вильямса — пр-д Марины Расковой — ул. Ушинского;

в обратном направлении: ул. Ушинского — пр-д Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Бондаренко — ул. Майская — Новомедвенский пр-д — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Большая — ЖК «Пряничная Слобода».

Минимальная сумма контракта — 72 080 521,97 руб.

Весь транспорт должен быть среднего класса, оборудован системой ГЛОНАСС и др. Контракты с перевозчиками будут заключены с 1 сентября 2024 года по 28 февраля 2026 года.