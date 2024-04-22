  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Администрация Тулы ищет перевозчиков на автобусные маршруты 32Л и 10Л - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Администрация Тулы ищет перевозчиков на автобусные маршруты № 32Л и 10Л
Фото из архива Myslo.

Администрация Тулы ищет перевозчиков на автобусные маршруты № 32Л и 10Л

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Администрация Тулы ищет перевозчика на автобусный маршрут № 10Л — Иншинский — Тульский областной онкологический диспансер. Протяженность составит 38,5 км. Путь следования:

  • в прямом направлении: P-132 — Калужское шоссе — ул. Рязанская — Восточный обход — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-й пр-д Марины Расковой — ул. Ушинского — Тульский областной онкологический диспансер;
  • в обратном направлении: Тульский областной онкологический диспансер. — ул. Ушинского- 1-й пр-д Марины Расковой- ул. Вильямса- ул. Кутузова — ул. Гастелло — ул. Металлургов — Восточный обход- ул. Рязанская — Калужское шоссе — P-132.

Снимок экрана 2024-04-22 132108.png

Минимальная сумма договора — 58 515 429,34 руб.

Также администрация ищет компанию, которая будет осуществлять пассажирские перевозки по автобусному маршруту № 32Л ЖК «Пряничная Слобода» — Тульский областной онкологический диспансер». Протяженность — 34,6 км. Схема движения:

2. Путь следования:

  • в прямом направлении: ЖК «Пряничная Слобода» — ул. Большая — ул. Октябрьская ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — Новомедвенский пр-д — ул. Майская — ул. Бондаренко- ул. Вильямса — пр-д Марины Расковой — ул. Ушинского;
  • в обратном направлении: ул. Ушинского — пр-д Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Бондаренко — ул. Майская — Новомедвенский пр-д — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Большая — ЖК «Пряничная Слобода».

Снимок экрана 2024-04-22 132544.png

Минимальная сумма контракта — 72 080 521,97 руб.

Весь транспорт должен быть среднего класса, оборудован системой ГЛОНАСС и др. Контракты с перевозчиками будут заключены с 1 сентября 2024 года по 28 февраля 2026 года.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
перевозки

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Кидает на деньги»: тульская бизнесвумен обвиняет представителя торгово-промышленной палаты
«Кидает на деньги»: тульская бизнесвумен обвиняет представителя торгово-промышленной палаты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.