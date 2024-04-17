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Синоптик Шувалов: майские праздники будут теплыми
Фото Алексея Пирязева.

Синоптик Шувалов: майские праздники будут теплыми

Температура воздуха ожидается выше нормы на 2-4 градуса.

На майских праздниках погода в средней полосе России будет умеренно теплой. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов на пресс-конференции в «ТАСС».

По его словам, в первой половине апреля в регионах было установлено около 150 температурных рекордов. В дальнейшем резкие скачки температуры будут продолжаться до первой половины мая. 

— Все-таки все аналоговые прогностические модели говорят о том, что у нас будет умеренно теплая погода на первые майские праздники. Средняя температура за эти праздничные дни будет на 2-4 градуса выше нормы. Это касается всей средней полосы Европейской части России, — заявил Шувалов.

Средняя температура воздуха составит 17-22 градуса.

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сегодня, в 10:08 0
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