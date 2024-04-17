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Алабай терроризирует прохожих в Новомосковске: глава СК приказал возбудить уголовное дело
Фото «ЧП Новомосковск».

Алабай терроризирует прохожих в Новомосковске: глава СК приказал возбудить уголовное дело

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

13 апреля в Новомосковске на молодого человека напала собака породы алабай, находившаяся на самовыгуле без намордника. На следующий день это же животное набросилось на семью с малолетним ребенком.

По словам очевидцев, владелец собаки ведет маргинальный образ жизни и частенько распивает алкоголь в компании четвероного питомца, за которым потом просто не в состоянии уследить.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

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