Заброшенная больница в Северо-Задонске превратилась в декорации для фильма ужасов. Фото

В редакцию Myslo обратились жители Северо-Задонска. Люди жалуются на заброшенные здания, которых с каждым годом в микрорайоне становится здесь все больше.

— В прошлом году за ночь горело 4 дома. Три из них теперь стали декорациями для фильма ужасов: разрушенный остов, выбитые стекла, горы мусора. Согласитесь, неприятно такую картину наблюдать каждый день. А если в сторону отставить вопрос эстетики, то банально такие «заброшки» притягивают детей, подростков и, конечно, асоциальных личностей. Все здания не огорожены — проходи и беснуйся на здоровье!

Отдельная головная боль местных жителей - это городская больница, которую закрыли еще в сентябре 2015 года. Трехэтажное здание также никак не огорожено от любопытных прохожих и вандалов:

— Была прекрасная больница: отличные врачи и чистенькие кабинеты. Но в 2015 году все закрыли, и теперь на не самый маленький микрорайон осталась одно медучреждение, куда не попадешь. Вот и приходится в Донской мотаться, — рассказывает Нина Крепышева. — А заброшенное здание облюбовали цыгане и подростки. Одни там до сих пор находят то, что можно сдать на металл, а вторые просто развлекаются битьем окон и распитием спиртного. А может, чего и пострашнее творят!