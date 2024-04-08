Количество попыток подросткового суицида выросло в 2 раза – детский омбудсмен Тульской области

Фото с сайта ru.freepik.com.

Печальную статистику по итогам 2023 года озвучила в докладе региональный уполномоченный по правам ребенка Ирина Кузнецова.

В 2023 году министерством здравоохранения Тульской области зарегистрировано 60 попыток суицида у несовершеннолетних. В 2022 году таких случаев было в два раза меньше — 31. Речь идет о детях от 14 до 17 лет.

Ирина Кузнецова отметила: поводов для суицида множество, в том числе и употребление наркотиков.

«По информации СУ СК России по Тульской области, зафиксировано 5 суицидов. Это были мальчики от 12 до 17 лет. Трое из них из неполных семей. Родители их на учетах в наркологических и психоневрологических диспансерах не состояли. Материальный достаток семей находился в основном на среднем уровне», — уточнила Ирина Кузнецова.

При этом фактов доведения или склонения к суициду в ходе расследований следователи в 2023 году не выявили (как и в 2022 году).

Мониторинг проявления стрессовых и депрессивных состояний, а также суицидальной предрасположенности у учеников школ и колледжей в течение года проводит областной центр «ПОМОЩЬ». В 2022-2023 учебном году в анкетировании приняли участие 50 344 детей и подростков (82%) (обучающиеся 7-11-х классов, а также несовершеннолетние, получающие среднее специальное образование). В «группу риска» вошли 12 459 обучающихся (25% от участников) Тулы и области.

Параллельно Региональный центр информационной безопасности молодежи и психологической помощи анализирует социальные сети подростков. В 2023 году в министерство образования Тульской области поступила информация о 408 детях, на страницах которых выявлен деструктивный контент. С учетом соблюдения конфиденциальности сведений, информация доведена до руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и государственных образовательных организаций для принятия дальнейших действий.