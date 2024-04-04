Тульские спасатели обезвредили «эхо войны»

Специалисты группы выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы регионального «Управления противопожарной службы» обезвредили находку времён Великой Отечественной войны.
Артиллерийский снаряд калибром 76 мм был обнаружен в д. Ямны. Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
При необходимости звоните в Единую службу спасения по телефону 01 или 112.