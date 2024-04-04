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Тульские спасатели обезвредили «эхо войны»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели обезвредили «эхо войны»

Опасная находка была обнаружена в д. Ямны.

Специалисты группы выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы регионального «Управления противопожарной службы» обезвредили находку времён Великой Отечественной войны.

Артиллерийский снаряд калибром 76 мм был обнаружен в д. Ямны. Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

При необходимости звоните в Единую службу спасения по телефону 01 или 112.

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