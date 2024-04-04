В Туле стартовал приём заявлений на путёвки в летние детские лагеря

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Публикуем график приема заявлений на получение путевок в оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные на территории Тульской области и Краснодарского края:

4 апреля, с 9.00 – для родителей детей, зарегистрированных в Туле,

6 апреля, с 9.00 – для родителей детей, зарегистрированных в Алексине, Донском, Ефремове, Новомосковске, Киреевском, Узловском и Щекинском районах,

7 апреля, с 9.00 – для родителей детей, зарегистрированных в других муниципалитетах региона.

Для подачи заявления понадобится медицинская справка по форме 070/у. При подтверждении документов дата и номер справки должны соответствовать указанным в заявлении. Заявления принимаются здесь.

График приёма заявлений на путевки в загородные лагеря, расположенные на территории Тульской области:

20 апреля, с 9.00 – для родителей детей, зарегистрированных в Тульской области (кроме Тулы),

25 апреля, с 9.00 – для родителей детей, зарегистрированных в Туле.

Заявление можно подать по этой ссылке. Получить путёвки могут юные туляки в возрасте от 7 до 15 лет включительно.

Если семья находится в трудной жизненной ситуации, родители в течение всего года могут обращаться в учреждение соцзащиты по месту регистрации с заявлением на получение для ребенка в возрасте от 7 до 17 лет путевки в санаторий по медицинским показаниям или в загородный лагерь. Заявление принимается здесь.

Школьники из семей участников специальной военной операции также могут получить бесплатную путевку в детский оздоровительный лагерь. Для этого нужно обратиться в администрацию по месту жительства.