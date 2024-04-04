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В Туле стартовал приём заявлений на путёвки в летние детские лагеря
Фото из архива Myslo

В Туле стартовал приём заявлений на путёвки в летние детские лагеря

Об этом напоминает региональное министерство образования.

Публикуем график приема заявлений на получение путевок в оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные на территории Тульской области и Краснодарского края:

  • 4 апреля, с 9.00 – для родителей детей, зарегистрированных в Туле,
  • 6 апреля, с 9.00 – для родителей детей, зарегистрированных в Алексине, Донском, Ефремове, Новомосковске, Киреевском, Узловском и Щекинском районах,
  • 7 апреля, с 9.00 – для родителей детей, зарегистрированных в других муниципалитетах региона.

Для подачи заявления понадобится медицинская справка по форме 070/у. При подтверждении документов дата и номер справки должны соответствовать указанным в заявлении. Заявления принимаются здесь.

График приёма заявлений на путевки в загородные лагеря, расположенные на территории Тульской области:

  • 20 апреля, с 9.00 – для родителей детей, зарегистрированных в Тульской области (кроме Тулы),
  • 25 апреля, с 9.00 – для родителей детей, зарегистрированных в Туле.

Заявление можно подать по этой ссылке. Получить путёвки могут юные туляки в возрасте от 7 до 15 лет включительно.

Если семья находится в трудной жизненной ситуации, родители в течение всего года могут обращаться в учреждение соцзащиты по месту регистрации с заявлением на получение для ребенка в возрасте от 7 до 17 лет путевки в санаторий по медицинским показаниям или в загородный лагерь. Заявление принимается здесь

Школьники из семей участников специальной военной операции также могут получить бесплатную путевку в детский оздоровительный лагерь. Для этого нужно обратиться в администрацию по месту жительства.

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сегодня, в 20:50 0
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