В Туле стартовал приём заявлений на путёвки в летние детские лагеря

Публикуем график приема заявлений на получение путевок в оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные на территории Тульской области и Краснодарского края:
- 4 апреля, с 9.00 – для родителей детей, зарегистрированных в Туле,
- 6 апреля, с 9.00 – для родителей детей, зарегистрированных в Алексине, Донском, Ефремове, Новомосковске, Киреевском, Узловском и Щекинском районах,
- 7 апреля, с 9.00 – для родителей детей, зарегистрированных в других муниципалитетах региона.
Для подачи заявления понадобится медицинская справка по форме 070/у. При подтверждении документов дата и номер справки должны соответствовать указанным в заявлении. Заявления принимаются здесь.
График приёма заявлений на путевки в загородные лагеря, расположенные на территории Тульской области:
- 20 апреля, с 9.00 – для родителей детей, зарегистрированных в Тульской области (кроме Тулы),
- 25 апреля, с 9.00 – для родителей детей, зарегистрированных в Туле.
Заявление можно подать по этой ссылке. Получить путёвки могут юные туляки в возрасте от 7 до 15 лет включительно.
Если семья находится в трудной жизненной ситуации, родители в течение всего года могут обращаться в учреждение соцзащиты по месту регистрации с заявлением на получение для ребенка в возрасте от 7 до 17 лет путевки в санаторий по медицинским показаниям или в загородный лагерь. Заявление принимается здесь.
Школьники из семей участников специальной военной операции также могут получить бесплатную путевку в детский оздоровительный лагерь. Для этого нужно обратиться в администрацию по месту жительства.