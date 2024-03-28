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В Новомосковске пьяный молодой человек угнал Kia Rio
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Новомосковске пьяный молодой человек угнал Kia Rio

У парня к тому же нет права управления транспортными средствами.

Поздно вечером 23 марта в Новомосковске на улице Рудничной сотрудники Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Максим Шеломцев и лейтенант Денис Харитонов остановили автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 20-летний водитель.

У молодого человека были признаки алкогольного опьянения, однако пройти медосвидетельствование он отказался. В ходе проверки выяснилось, что у него нет права управления транспортными средствами.

Кроме того, было установлено, что Kia Rio принадлежит другому человеку, а парень завладел ключами от автомобиля без ведома собственника и совершил угон.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, нарушителя задержали и доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

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