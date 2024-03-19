В Дубовке снежная глыба раздавила легковушку с мужчиной внутри: прокуратура проверит работу УК

Узловская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения ООО «УК „Узловское ЖКХ“» жилищного законодательства, регламентирующего очистку кровли крыш многоквартирных домов от снега и наледи.

Поводом к проверке послужил инцидент на улице Горького в посёлке Дубовка: с крыши аварийного дома на автомобиль, в котором находился водитель, рухнул снег и лед. Мужчина получил незначительные повреждения.

Отметим, что в декабре 2023 года межрайонная прокуратура вносила в управляющую компанию представление с требованием очистить кровли домов, прилегающую территорию от снега и наледи. А в январе этого года должностное лицо УК привлекли к административной ответственности за ненадлежащую уборку снега.