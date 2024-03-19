Тульский театр драмы готовит выставку военных трофеев и предметов фронтового быта СВО

Выставка откроется 29 марта в день премьеры спектакля «Свадебное платье для аксолотля. Сны».

Тульский академический театр драмы постоянно поддерживает российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. К премьере спектакля, посвященного данной теме, наши военные передали театру предметы фронтового быта, а также осколки иностранных снарядов, выпущенных по российской территории.

В числе экспонатов импровизированной выставки — тульский самовар, которым пользовались наши бойцы, со следами пуль.

Выставка откроется в фойе театра 29 марта 2024 года, в день премьеры спектакля «Свадебное платье для аксолотля. Сны». Это один из первых в России спектаклей, посвященных событиям специальной военной операции.

Пьеса «Свадебное платье для аксолотля. Сны» написана драматургом Рагимом Мусаевым специально для Тульского академического театра драмы. Пьеса вошла в число победителей Международного конкурса историко-патриотических пьес «С любовью к Отчизне».