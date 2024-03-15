  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Силовики провели очередной рейд по заведениям общепита в Туле - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Силовики провели очередной рейд по заведениям общепита в Туле

Силовики провели очередной рейд по заведениям общепита в Туле

Накануне проверили 10 объектов.

Представители региональных силовых ведомств провели рейды с целью исполнения указа губернатора Тульской области Алексея Дюмина о запрете мигрантам работать в общепите. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

– Проверено свыше 10 объектов общепита, а также 12 иностранных специалистов в отношении которых составлено 17 административных протоколов за различные нарушения миграционного и трудового законодательства. Из них – девять протоколов за несоблюдение иностранным гражданином или лицом без гражданства установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, – сообщает источник. 
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:08 +1
Другие статьи по темам
Событие
нарушение законодательства в сфере миграциирейды по мигрантамтула экстремиzм
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Президент Путин наградил тульских хоккеистов медалью за спасение людей из пожара
Президент Путин наградил тульских хоккеистов медалью за спасение людей из пожара
Жуткое ДТП на Новомосковском шоссе: в горящем авто погиб водитель
Жуткое ДТП на Новомосковском шоссе: в горящем авто погиб водитель
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.