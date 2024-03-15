Силовики провели очередной рейд по заведениям общепита в Туле

Представители региональных силовых ведомств провели рейды с целью исполнения указа губернатора Тульской области Алексея Дюмина о запрете мигрантам работать в общепите. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

– Проверено свыше 10 объектов общепита, а также 12 иностранных специалистов в отношении которых составлено 17 административных протоколов за различные нарушения миграционного и трудового законодательства. Из них – девять протоколов за несоблюдение иностранным гражданином или лицом без гражданства установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, – сообщает источник.

