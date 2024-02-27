В Венёвском районе массово отравили собак: решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В конце января жительница села Бельково Надежда Втюрина подала заявление в полицию о жестком обращении с животными.

За четвероногими ухаживали сотрудники завода «Янтарная прядь»: дворняги были стерилизованы, привиты, возле КПП у них стояли будки, а на самой территории — вольер. Заводчане подкармливали животных и заботились о них.

22 января три собаки пропали, а через неделю на территории завода девять дворняг нашли отравленными.

Приехали на Yamaha

Записи камер, которые запечатлели подозреваемых в отравлении, имеются в распоряжении местной жительницы Надежды Втюриной.

Днем 28 января двое неизвестных приехали на территорию предприятия на снегоходах Yamaha. На кадрах видно, как они что-то вытряхнули на снег из белых тряпок.

Надежда уверена: эти люди не из села Бельково, у местных нет таких дорогостоящих средств передвижения.

— Завод находится достаточно далеко от других населенных пунктов — около четырех километров, рядом только трасса и лес. Мы пытались позже отыскать на снегу следы снегоходов. Но, как поняли, их привезли на машинах. По следам от снегоходов вокруг территории завода было видно, что они сделали круг, чтобы запутать нас. Вероятно, они погрузили снегоходы в автомобили и уехали по трассе, — рассказывает Надежда.

Позже ночью одной из дворняжек резко стало плохо. Она упала на спину, затрясла лапами. Все это также попало на камеры.

Некоторых дворняг удалось спасти от яда

Утром 29 января сотрудники завода нашли трупы собак. О случившемся Надежда Втюрина сообщила в отдел полиции по Венёвскому району. Назначили судмедэкспертизу в Щёкино, которая показала, что смерть животных произошла в результате острой сердечной недостаточности из-за действия токсичного вещества.

— Дело в том, что в Тульской области не проводят ту судмедэкспертизу по мертвым животным, которая нужна органам. Эксперты просто вскрывают труп и описывают, что видят, а не отвечают на вопросы следователей. Поэтому мы подали документы в московскую лабораторию, — делится Надежда.

Результаты экспертизы пришли в конце февраля: смерть животных наступила от острой полиорганной недостаточности неясного генеза с развитием нарушения гемодинамики в жизненно важных органах — головном мозге, сердце и легких.

— Если судить по видео, то можно предположить, что это группа так называемых судорожных ядов. К сожалению, они практически не оставляют след, который можно было бы выявить, — лишь признаки неспецифической сердечно-сосудистой недостаточности. Здесь действительно нужна токсикология, — заключил эксперт.

К слову, после того как собакам стало плохо, Надежда и другие волонтеры принялись оказывать им помощь: вызвали ветеринара, поставили капельницу. Удалось спасти одну дворняжку и щенка.

Найдут ли виновных?

На вопрос о том, кому могли помешать дворняги, которых приютили на территории завода, конечно, нет однозначного ответа.

Предполагают, что собак невзлюбили люди, тесным образом связанные с охотой. Якобы их отравили, руководствуясь тем, что собаки убегают в лес и нападают на местную дичь.

— Ситуация сложная, — говорит Надежда, — даже если подозреваемых найдут, их виновность почти невозможно доказать. Мол, а где гарантия, что они на видео не рассыпали обычный корм? Вот если бы камеры зафиксировали, как собаки подошли к еде после того, как те люди на снегоходах ее оставили, съели корм и тут же стали биться в конвульсиях, — это было бы «железобетонным» доказательством. Одно ясно — люди они непростые. Простые на снегоходах Yamaha не ездят.

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными еще не возбуждено. Следователи ждут официального заключения, чтобы решить данный вопрос.